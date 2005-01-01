Общественную палату возмутило видео с матерящейся учительницей

Члены комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию образования и науки Наталья Починок и Элина Жгутова прокомментировали газете ВЗГЛЯД скандал с матерящейся при детях на уроке учительницей.

«Возмутительный случай! Я очень рада, что смелые школьники смогли представить общественности такой пример надменности, отсутствия всех этических норм и стандартов», – заявила газете ВЗГЛЯД член ОП по развитию образования и науки Наталья Починок.

Общественница считает, что развитие системы обратной связи от учеников, студентов и их родителей поможет контролировать качество преподавательской деятельности.

«Когда они смогут давать обратную связь и оценивать деятельность педагогов, то можно будет очень четко увидеть: кто из педагогов действительно является наставником, кто является образцом для подражания и носителем качественного образования», – заметила Починок.

Такая система оценки, по словам собеседницы, не позволит нарушать этические нормы и требования, а также вести себя так, «что даже сложно прокомментировать».

Член комиссии ОП по развитию образования и науки Элина Жгутова считает, что независимо от того, в какой школе и с какими детьми работает педагог (инцидент произошел в интернате для слабослышащих детей – Прим. ВЗГЛЯД), таким языком изъясняться он не должен.

«Когда учитель во время урока использует нецензурную лексику – это не профессиональное поведение. Это недопустимо!» – возмутилась Жгутова.

Два высших образования, о наличии которых заявила учительница, не дает права использовать ей нецензурную лексику, ровно, как и наличие диплома не определяет профессиональную культуру педагога, уверена общественница.

Увольнение учительницы Жгутова предложила оставить на усмотрение образовательного учреждения, но подчеркнула, что административное воздействие на педагога должно быть.

Напомним, в Сеть попало видео с томским педагогом, матерящимся на уроке.