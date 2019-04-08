Хабаровские власти предупредили о риске повторного оползня на реке Бурея

Специалисты не исключают повторного схода оползня на реке Бурея в Хабаровском крае; грунт может заблокировать протоку, сформированную для пропуска воды, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и специалистами представители региональных властей осмотрели место, в котором военные сформировали канал для пропуска воды, однако «ситуация не выглядела столь обнадеживающей».

«Грунт теперь не такой промерзший, сопка осыпается. Не исключено, что может произойти еще один сход породы, который перекроет протоку», – приводятся в сообщении на сайте правительства Хабаровского края слова Литвинчука.

Специалисты не ожидают значительного повышения уровня воды в реке, однако летом из-за дождей ситуация может измениться.

«М заранее готовимся к расселению людей. Уже сформирован маневренный фонд – порядка 40 квартир в поселке ЦЭС и четыре квартиры в Чегдомыне. Зарезервировано 17 млн рублей, средства позволят выполнить в жилье косметический ремонт», – сообщил Литвинчук.

В декабре 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший в стране за последние годы. В январе-феврале 2019 года армейские подразделения расчищали русло Буреи: военнослужащие с помощью взрывов убрали около 500 тыс. кубометров скальных пород, сформировав канал, по которому пошла вода.