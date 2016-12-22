Украинский эксперт: США нашли инструмент давления на Зеленского

«Трудно себе представить, что это не связанные события. Коломойский имеет прямое отношение к появлению в нашей избирательной кампании «черного лебедя» – Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал сообщения о том, что ФБР взялось за олигарха Игоря Коломойского.

«Американцы по-прежнему как бы предпочитают Петра Порошенко, но понимают, что шансов у него практически нет. Поэтому они хотят иметь инструменты давления на будущего президента Владимира Зеленского – например, через Коломойского», – отмечает украинский политолог Михаил Погребинский.

Напомним, что американский портал The Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники сообщил: ФБР начало следствие в отношении крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По утверждению источников, олигарха подозревают в совершении преступлений на территории США. Предположительно, речь идет об «отмывании» денег – во всяком случае, американский адвокат Коломойского Майк Салливан отрицает именно такие подозрения. Daily Beast не уточняет, когда началось расследование, указывая только, что оно уже ведется «некоторое время».

«Я думаю, что Коломойский очень опасен. Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что он один из тех, кто не боится испачкать руки», – заявил американскому порталу Джонатан Брансон, бывший сотрудник посольства США в Киеве, а ныне старший аналитик по Украине в Crisis Group. Издание увязывает интересы Коломойского и появление в политике Владимира Зеленского.

Термин «черный лебедь», использованный Погребинским, означает неожиданный (для наблюдателей) фактор, появление которого влечет за собой значительные последствия.

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«Сложно сказать – расследование стало результатом решения, принятого только что, или и раньше у Коломойского были проблемы. Не исключено, что были и раньше: неслучайно он уехал из Швейцарии, откуда его могли выдать, в Израиль, который своих не выдает», – заметил Погребинский. Эксперт не исключает, что информация о делах против Коломойского просто могла всплыть именно сейчас, когда интерес к олигарху повышен. Вполне вероятно, что ФБР действительно ведет расследование, и Коломойский о нем знает, полагает собеседник.

«Но, по-моему, это никак не повлияет на президентскую кампанию, – считает Погребинский. – На кампанию уже, пожалуй, ничего повлиять не сможет». По мнению эксперта, Зеленскому лучше было бы уже вообще не ввязываться в полемику с Порошенко. «Ходить иногда на интервью и т. д. – но вся эта история с дебатами точно не в его пользу. Но все равно я считаю, что это не повлияет на результаты второго тура», – считает Погребинский.

В 2015 году Коломойский после конфликта с Петром Порошенко был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области. В 2016-м украинские власти национализировали принадлежавший ему «Приватбанк». Сейчас Коломойский проживает за границей, но по-прежнему контролирует ряд крупнейших украинских СМИ. Олигарха связывают с Владимиром Зеленским, одержавшим победу в первом туре выборов президента Украины.

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