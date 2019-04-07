Спикер парламента Словакии выступил против присутствия в стране войск США

Председатель парламента Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил о недопустимости размещения на территории страны военнослужащих США.

Данко сообщил, что глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который в данный момент находится в США, намерен договориться с Вашингтоном о таком тексте договора, который бы полностью исключал размещение американских частей на территории республики, передает ТАСС.

«Мы будем настаивать, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с США в сфере обороны не было ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских ВС», – заявил Данко в эфире Словацкого радио.

Напомним, 30 марта в Словакии завершился второй тур президентских выборов, по итогам которого новым президентом республики стала Зузана Чапутова – адвокат из провинциального из города Пезинок, сумевшая обойти замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича.