ЦИК объявил о победе Чапутовой на выборах президента Словакии

Государственная избирательная комиссии Словакии объявила о победе 45-летней Зузаны Чапутовой на выборах президента республики.

«После обработки данных, поступивших с 96,8% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 58,3% голосов», – отмечает ЦИК, сообщение которого приводит ТАСС.

Соперник Чапутовой, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей.

После объявления результатов выборов Чапутова во время выступления в своем предвыборным штабе в Братиславе пообещала работать в интересах сплочения граждан, при этом заявила о приверженности Словакии евроатлантической ориентации.

Избранный президент Словакии сообщила, что ее первый зарубежный визит будет в Чехию.

«Уважаю президента [Чехии] Милоша Земана, как законно избранного главу [чешского] государства», – отметила избранная глава Словакии.

Зузана Чапутова родилась 21 июня 1973 года в Братиславе, окончила юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. Она разведена, имеет двух дочерей.

Чапутова станет пятым по счету президентом Словакии после получения государственной независимости в 1993 году. Она будет первой в истории женщиной, которая возглавит республику. Президентские обязанности на нее перейдут с действующего главы государства Андрея Киски 15 июня текущего года.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии и поздравил юриста Зузану Чапутову с победой.