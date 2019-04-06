Нетаньяху обещал аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху заявил, что не будет «делить Иерусалим» и «выкорчевывать поселения (на Западном берегу реки Иордан)», передает ТАСС.

«Я обеспечу нам (Израилю) контроль над территориями к западу от реки Иордан, а в отношении вопроса про следующий этап отвечаю – да, я распространю суверенитет (на поселения на Западном берегу)», – заявил Нетаньяху в интервью Двенадцатому каналу израильского телевидения, которое было показано за три дня до предстоящих 9 апреля в Израиле парламентских выборов.

Напомним, резолюция 2334 Совет Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан.

Напомним также, 25 марта президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В Кремле выразили сожаление в связи с решением США по Голанам. МИД назвал заявление Трампа о статусе Голан нарушением решений ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.