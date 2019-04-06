Российские гимнасты завоевали золото в многоборье на этапе Кубка мира в Италии

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро.

Россиянки победили с результатом 51,050 балла. Второе место заняла команда Болгарии (49,600 балла), на третьем месте расположилась сборная Италии (49,400), передает РИА «Новости».

В индивидуальном многоборье в итальянском Пезаро первой стала россиянка Дина Аверина, которая показала результат 85,750 балла, передает ТАСС.

Второй стала россиянка Арина Аверина (83,750), тройку призеров замкнула Боряна Калейн (80,400) из Болгарии.

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира. Также в ее активе две серебряные медали мировых первенств, а также три золотые награды чемпионатов Европы.

Этап Кубка мира в Пезаро завершится 7 апреля.

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