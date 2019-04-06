Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов

Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.

Служба таможенного и пограничного контроля США раскрыла схему студентов, передает РИА Новости со ссылкой на портал NPR.

Поддельные устройства студенты получали от родственников и друзей из Китая, затем обращались в Apple с заявлением, что смартфоны не включаются и писали заявки на возмещение.

Яньянь Чжоу и Цюянь Цзян обращались в сервисные центры компании более 3 тыс. раз, из которых около 1,5 тыс. раз закончились заменой смартфона.

Таможенники обратили внимание на студентов после того, как на их имя пришло шесть посылок с поддельными телефонами подряд. При обыске у них обнаружили больше 300 контрафактных устройств.

Сейчас парней обвиняют в незаконном обороте контрафактных товаров, а также предоставлении ложных данных в экспортной декларации.

При даче показаний оба студента отрицали свою вину. Они заявили, что о подделках ничего не знали.

Ранее в Роскачестве составили новый рейтинг смартфонов, в который вошли 25 новинок, протестированных в конце 2018 – начале 2019 года.