Предложено альтернативное место для дебатов Зеленского и Порошенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал место, которое, по его мнению, больше подходит для дебатов кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«Я за дебаты в библиотеке. С предшествующей сдачей годовых деклараций прочитанных книг», – написал он в Facebook.

Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам. В качестве места встречи кандидатов в президенты Украины шоумен предложил крупнейший в Киеве стадион – НСК «Олимпийский». Порошенко с таким предложением согласился, однако, как отмечали эксперты, для действующего главы украинского государства это некомфортная площадка: говорили, что Порошенко не любит выступать перед большой аудиторией (вместимость стадиона – 70 тыс. мест), а также часто пользуется подсказками помощников из так называемого уха – специального миниатюрного наушника, звук из которого будет заглушен на такой арене.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



В ЦИК Украины ранее подвергали сомнению возможность проведения дебатов на стадионе.

Кроме того, в преддверии дебатов по требованию Зеленского, оба кандидата сдали медицинские тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Несмотря на то, что алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко подчеркнул, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД