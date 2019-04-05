Из почтовой машины на Ставрополье украли два мешка денег

Трое грабителей похитили два мешка денег из автомобиля отделения связи в поселке Вин-Сады Предгорного района Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Сегодня трое ограбили автомобиль отделения связи в Вин-Садах Предгорного района. Забрали два мешка денег и скрылись на машине», – написал губернатор на своей странице в Instagram.

По его словам, ситуация находится под его личным контролем. При этом сумма похищенных денег не называется.

«Грабителей уже ищут. Полиция делает все, что необходимо. Уверен, преступники будут схвачены», – добавил губернатор.

На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ставропольскому краю.