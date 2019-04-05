Названы сроки завершения испытаний газовой турбины большой мощности

Министерство промышленности и торговли планирует в первом полугодии 2019 года завершить испытания первой газовой турбины большой мощности, заявил глава министерства Денис Мантуров.

«По проекту ГТД-110М мы очень рассчитываем завершить испытания опытно-промышленного образца в первой половине этого года и начать подготовку к серийному выпуску», – цитирует Мантурова ТАСС.

Он также напомнил, что на разработку головных образцов турбин в диапазонах 60–80 МВт и 150–180 МВт в трехлетнем бюджете заложено семь млрд рублей на софинансирование.

«Хотел бы поблагодарить коллег из Минэнерго за поддержку включения требований локализации в программу модернизации ТЭС. Это позволит предприятиям энергомаша принять активное участие в создании новых и модернизации существующих мощностей, предусмотренных Комплексным планом расширения магистральной инфраструктуры», – добавил Мантуров.

Напомним, проект по созданию турбины реализуется уже несколько лет. Изначально планировалось, что к середине 2018 года испытания завершатся и продукт запустят в серийное производство. Но в ходе испытаний некоторые механизмы вышли из строя. Позже глава Ростеха заявил о возобновлении испытаний в 2019 году.