Полицейских накормили хлебом с плесенью в Нижнем Тагиле

В ГУ МВД по Свердловской области началась проверка после появления в Сети информации о том, что полицейских Нижнего Тагила кормят хлебом с плесенью.

В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, в которой говорится о том, что в центре профессиональной подготовки полиции в Нижнем Тагиле подают заплесневевший хлеб.

«В такие моменты особенно чувствуется уважение к сотрудникам полиции, и такое не в первый раз», – добавил автор записи.

Также было опубликовано фото, на котором видны куски испорченного хлеба.

«По мнению специалистов правоохраны, данный информационный ресурс имеет сомнительную репутацию», – передает Ura.ru слова руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Он добавил, что руководству регионального полицейского главка подан рапорт на предмет выяснения, соответствуют ли данные сведения действительности, или же это «очередной фейк про МВД».

По словам Горелых, врио начальника главка Петр Кривегин распорядился провести проверку, а всех обучающихся в центре подготовки опросят по данному факту. Предстоит установить, кто, когда и на каких условиях заключил контракт на поставку продуктов.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что школьники из Каменск-Уральского Свердловской области обнаружили червей в компоте, который выдавали в столовой.