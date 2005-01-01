Немецкий эксперт оценил призыв депутата Бундестага распустить НАТО

«Я хорошо знаю депутата Александра Ноя. Большинство немцев хотят придерживаться политики нормализации отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя призыв депутата Бундестага распустить НАТО. При этом эксперт отметил, что такие призывы «имеют только моральное значение».

«Левые партии в своем большинстве придерживаются антинатовской риторики и высказываются за то, чтобы Германия прекратила сотрудничество с НАТО и не участвовала в военных играх альянса», – отмечает германский политолог Александр Рар.

Депутат Бундестага от Левой партии Александр Ной в интервью порталу Die Freiheitsliebe призвал распустить НАТО. Альянс систематически нарушает нормы международного права и разжигает военные конфликты, используя военную силу лишь для защиты своих «имперских интересов», заявил парламентарий и эксперт «Левых» по оборонной политике.

Также стало известно немецкие депутаты от Левой партии и партии «Союз-90»/«Зеленые» считают: миссии, осуществляемые американскими ВВС с использованием базы Рамштайн, нарушают международное право, в то время как официальный Берлин закрывает на это глаза. Добавим, что в середине марта один из немецких судов впервые указал федеральным властям на то, что они должны позаботиться о соблюдении США международных норм.

«Обе партии находятся в оппозиции» к правящей ХДС-ХСС, констатировал Рар. При этом заявление представителей «Зеленых» не следует считать проявлением антинатовского настроя партии, пояснил он. «В руководстве партии «Зеленых» есть люди, которые выступают с абсолютно проамериканских позиций», – сказал Рар.

Что же касается заявления Ноя и других представителей Левой партии, то они отражают настроения общественного мнения Германии в целом, полагает Рар. «Большинство немцев хотят придерживаться политики нормализации отношений с Россией», – отмечает политолог.

При этом, учитывая реальный политический расклад в германской элите, надо понимать, что заявление «Левых» и отдельных представителей «Зеленых» не очень весомы и «имеют только моральное значение в немецкой политике», добавил Рар.