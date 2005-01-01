В Бундестаге призвали распустить НАТО

Депутат Бундестага Александр Ной призвал распустить НАТО, так как альянс систематически нарушает нормы международного права и разжигает военные конфликты, используя военную силу лишь для защиты своих «имперских интересов».

Ной уверен, что за последние десятилетия альянс «показал свое истинное лицо». Парламентарий напомнил о бомбардировках Югославии и войне в Афганистане, призвав «наконец-то одуматься, пока еще не стало слишком поздно», передает РИА «Новости».

На данный момент НАТО опасается утраты своего «господствующего идеологического и экономического положения», в связи с чем активно наращивает вооружение и раз за разом идет на новое противостояние, отмечает депутат.

«Этому необходимо положить конец», – подчеркнул парламентарий.

«Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью», – заявил Ной в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe.

Накануне из соцопроса института YouGov стало известно, что население государств Евросоюза стало заметно хуже относиться к НАТО. В Spiegel уверены, что НАТО переживает «экзистенциальный кризис».

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