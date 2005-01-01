Жители Запада стали хуже относиться к НАТО

Спустя 70 лет после создания НАТО население государств Евросоюза стало заметно хуже относиться к альянсу, в частности, в Германии с 2017 года одобрение военного блока снизилось на 14% процентов, сообщают СМИ со ссылкой на опрос социологического института YouGov.

В 2017 году членство Германии в НАТО одобряли 68% немцев, а в 2019 году – только 54%. В Великобритании за этот же период доля сторонников альянса снизилась с 73 до 59%, во Франции – с 54 до 39%. Ослабли симпатии и в Скандинавии, хотя и не так сильно: в Дании снизились с 80 до 70%, в Норвегии – с 75 до 66%, пишет Deutsche Welle.

В США число сторонников НАТО примерно стабильно: 44% против 47% в 2017 году.

В то же время большинство населения в странах НАТО принципиально поддерживает статью 5 Устава организации, по которой члены альянса обязываются оказывать военную помощь другому члену, который подвергнется вооруженной агрессии: в Германии за нее высказываются 58%, во Франции – 53%, в Великобритании – 66% и в США – 57% населения.

В то же время 68% немцев не готовы к задействованию этой статьи, если Турция подвергнется вооруженной агрессии со стороны России. За помощь Турции, которая тоже является членом НАТО, выступают только 14% респондентов.

Во Франции 48% против помощи Турции, 18% – за, в Великобритании голоса распределились поровну (по 31%).

Также большинство немцев и французов не готовы к военной помощи для защиты Украины и Румынии, а в защите США готов лишь 31% немцев (41% – против). 54% американцев в свою очередь согласны защищать Германию, только 15% выступают против.

Ранее газета Spiegel заявила, что спустя 70 лет после основания НАТО переживает «экзистенциальный кризис», главные проблемы альянса – США при Дональде Трампе и Германия.