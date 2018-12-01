Здание планетария в Барнауле передали РПЦ

Здание барнаульского планетария, объекта культурного наследия, передали в собственность Российской православной церкви.

В данный момент процесс передачи здания завершен. Ранее с инициативой возвращения помещения выступил приход Кресто-Воздвиженской церкви. Однако освободить помещение, которое до 1932 года занимала церковь, сотрудники должны только через два года, сообщается на сайте администрации Барнаула.

«Считаю, что мы приняли хорошее и достойное решение, в том числе для жителей города Барнаула. С одной стороны, здание возвращено Русской православной Церкви, с другой, Барнаульский планетарий получил возможность продолжить свою работу на привычном для горожан месте еще сроком на два года. За это время мы определимся с его новым месторасположением», – заявил глава города Сергей Дугин.

Ранее сообщалось, что изначально планетарий должен был покинуть здание в декабре и переехать в кинотеатр «Родина».