Путин поручил установить переходный период при внесении изменений в Налоговый кодекс

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть при внесении в Налоговый кодекс неналоговых платежей переходный период, в течение которого не будут применяться наказания за их неуплату.

Предусмотрите установление переходного периода, в течение которого плательщики таких платежей, совершившие деяния, связанные с их неуплатой или неполной уплатой, не будут привлекаться к уголовной ответственности», – говорится в поручении на сайте главы государства.

Ранее Государственная дума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от транспортного налога.