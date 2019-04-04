Госдума освободила владельцев угнанных автомобилей от налога

Государственная дума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от транспортного налога вплоть до момента возврата машины.

Как сообщает РИА «Новости», налогом не будут облагаться не только автомобили, находящиеся в розыске, но и транспортные средства, розыск которых уже завершен.

Факт угона и возврата автомобиля владелец должен подтвердить документом, выданным органами МВД или налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия. Прежняя норма регламентировала освобождение от транспортного налога только для владельцев авто, находящихся в розыске, при этом документы, подтверждающие кражу машины, нужно было предоставлять ежегодно. В случае, когда розыск прекращен, а автомобиль не найден, владелец должен снять его с регистрационного учета, поскольку обложение налогом возобновляется.

Также Госдума ввела поправки, освобождающие организации от предоставления деклараций по транспортному и земельному налогам и расчетов по авансовым платежам налога на имущество по итогам каждого отчетного периода. Организации, состоящие на учете в качестве плательщика налога на имущество в нескольких налоговых органах на территории одного региона, смогут предоставлять единую налоговую декларацию по всем своим объектам в один налоговый орган по выбору.

Кроме этого, предложено установить порядок расчета НДФЛ для индивидуальных предпринимателей исходя из их фактических доходов, заменив авансовые платежи, рассчитываемые из предполагаемого дохода. Вместе с этим, предприниматели освобождаются от подачи налоговой декларации с указанием суммы предполагаемого дохода (форма 4-НДФЛ). Льготы в части освобождения от НДФЛ при продаже недвижимости будут предоставляться нерезидентам вне зависимости от даты ее приобретения. Также закон обязал Пенсионный фонд в течение 10 дней после его вступления в силу предоставить в налоговую службу сведения о лицах, в отношении которых в 2018 году приняты решения о назначении или прекращении выплаты пенсии, и лицах, попавших в 2018 году в федеральный реестр инвалидов.

Напомним, в конце марта в Якутии были освобождены от транспортного, имущественного и земельного налогов жители арктических районов республики. По словам главы региона Айсена Николаева, выпадающие доходы муниципальным образованиям компенсирует бюджет Якутии.