Жителей арктических районов Якутии освободили от налогов

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что жители арктических районов региона будут освобождены от транспортного, имущественного и земельного налогов для физических лиц; по его словам, выпадающие доходы муниципальным образованиям компенсируют из бюджета республики.

«Поручил освободить жителей арктических районов от транспортного налога для физических лиц, от налогов на имущество физических лиц и земельного налога для физических лиц. Выпадающие доходы муниципальным образованиям будем компенсировать за счет бюджета республики», – написал он в Twitter.

К арктической зоне относятся 13 районов (улусов) Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский и Верхнеколымский. Из них семь районов полностью находятся за линией Северного полярного круга.