Эстонский министр уволился после обвинений в домашнем насилии

Министр внешней торговли и инфотехнологий Эстонии Марти Куузик подал заявление об отставке после обвинений в применении домашнего насилия, сообщили местные СМИ.

«Я подал сегодня председателю [Консервативной народной партии Эстонии] Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра. По- прежнему утверждаю, что выдвинутые против меня обвинения являются клеветой – я не насильник», – передает заявление Куузика ТАСС.

«Хочу обеспечить рабочий мир вступившему в должность правительству, а также вывести свою партию из-под удара», – сказал министр

Сообщается, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд одобрила решение Куузика об отставке, так как оно «ободряет всех женщин Эстонии».

Накануне министр юстиции страны Райво Аэг сообщил, что в отношении Куузика возбуждено уголовное дело по подозрению в домашнем насилии. Эстонские СМИ сообщали, что министр внешней торговли и инфотехнологий в течение нескольких лет терроризировал экс-супругу.

Ранее глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что президенту республики стоит задуматься о своем соответствии занимаемой должности после того, как она отказалась поздравить членов нового правительства со вступлением в должность.