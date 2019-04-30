В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана о Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Ливии, сообщает Кремль.

«Выражена также обоюдная обеспокоенность обострившейся обстановкой в Ливии. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказались за скорейшее прекращение огня и возобновление процесса политического урегулирования под эгидой ООН», – говорится в заявлении на сайте Кремля.

Также Путин и Эрдоган обменялись мнениями по итогам восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией в Москве 8 апреля этого года. Обсудили ситуацию и в Сирии.

«В контексте прошедшей в Нур-Султане 25–26 апреля этого года 12-й Международной встречи по Сирии подтвержден приоритетный характер задачи скорейшего запуска работы Конституционного комитета. При этом должны безусловно соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии», – заявили в Кремле.

Также акцентирована значимость дальнейшей плотной координации действий России и Турции по стабилизации в Идлибе и необходимости принятия эффективных мер по подавлению террористических группировок.

Ранее о разговоре сообщала канцелярия турецкого лидера.

Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем.