Медведев назвал ключевую задачу для ЕАЭС

На нынешнем этапе для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одной из ключевых задач является развитие и внедрение цифровых технологий, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Есть и задачи, на которых мы должны сконцентрировать свои усилия в ближайшее время. Каковы они? Коллеги их уже называли, я тоже себе позволю это сделать. Первое – это развитие и внедрение цифровых технологий», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что это важнейшее условие повышения конкурентоспособности экономик стран – членов ЕАЭС. По его словам, уже ведется активная работа на этом направлении, в частности принята дорожная карта по реализации цифровых проектов. Также прорабатываются совместные подходы стран ЕАЭС к цифровой торговле, стороны готовят план по развитию торговых площадок, где будут использоваться интернет-технологии.

«Для рассмотрения подготовлена модель «единого окна» в формате «пятерки». Внедрение этого принципа позволит унифицировать все процедуры и упростить взаимоотношения между бизнесом и органами власти», – подчеркнул Медведев.

По его словам, нужно внедрять и другие механизмы на основе цифровых решений, в том числе производственные механизмы, что решит задачи «евразийской сети промышленной кооперации и трансфера технологий».

«Нужно формировать сервисы для бизнеса, вовлекать разный бизнес туда, включая малые и средние предприятия. Они позволят добиться оптимальной загрузки мощностей, стимулировать, конечно, инновационные процессы в наших экономиках», – сказал глава российского кабмина.

Он также отметил, что нужно совершенствовать наднациональное регулирование. В этих вопросах, заметил Медведев, немало препятствий для свободного движения капитала, рабочей силы и товаров.

«Здесь нет ситуации, когда какая-то экономика стерильна, а все другие экономики смотрят с завистью. Нам нужно двигаться всем в этом направлении», – сказал он.

Медведев также отметил, что правительства и национальные банки разрабатывают концепцию формирования общего финансового рынка.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить развитие цифровой экономики в рамках Евразийского экономического союза.