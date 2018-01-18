Путин призвал членов ЕАЭС ускорить развитие цифровой экономики

Россия считает необходимым ускорить развитие цифровой экономики в рамках Евразийского экономического союза, говорится в обращении президента Владимира Путина к главам стран ЕАЭС.

Обращение приурочено к принятому российской стороной с 1 января 2018 года председательству в высших органах Союза.

К реализации общей «цифровой повестки» Союза отнесена координация действий по развитию «интернет-экономики», формирование «общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты», говорится в тексте документа, размещенного на сайте Кремля.

Также президент России призвал внедрять высокие технологии в государственное управление, промышленность, системы таможенного регулирования, «запускать совместные конкурентоспособные, инновационные и наукоемкие производства».

Кроме того, в обращении Владимир Путин пригласил страны СНГ стать наблюдателями при ЕАЭС и выразил надежду на «позитивные результаты» ведущихся переговоров «по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром».

«Большие перспективы» видятся российским лидером и в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР.

Кроме того, в обращении заявлено о настроенности на продолжение взаимодействия Евразийского союза с ООН и её специализированными структурами.

Ранее Владимир Путин рассказал о спорах лидеров стран ЕАЭС относительно таможенного регулирования.