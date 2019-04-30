Автомобиль въехал в здание ТЦ в Гамбурге

Автомобиль протаранил здание торгового центра в Гамбурге, в результате чего пострадали несколько человек.

Инцидент произошел в торговом центре Galeria Kaufhof в районе Попенбюттель. По данным полиции, автомобиль, выезжавший со стороны стоянки, неожиданно въехал в здание торгового центре. Все посетители были эвакуированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hamburger Morgenpost.

Среди пострадавших оказался сам водитель машины, который является пенсионером. Также госпитализирована одна продавщица. Специалисты оказывают посетителям психологическую помощь.

По предварительным данным, автомобиль разбил стеклянную витрину. Машина остановилась, застряв передними колесами в ленте эскалатора.

Причины происшествия пока неизвестны.