Пентагон припугнул сенаторов США ядерными силами России

В России и Китае наблюдается существенное усовершенствование и наращивание ядерных сил, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

Он выступил перед одним из подкомитетов комитета американского Сената по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

Руд подчеркнул, что в России происходит «чрезвычайно крупное» увеличение числа «так называемых тактических ядерных вооружений».

Напомним, замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг также заявлял, что стране необходима модернизация ядерного вооружения ввиду укрепления ядерных потенциалов России и Китая.

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