Женщины из компании Disney подали в суд из-за дискриминации

Сотрудницы компании Disney подали иск из-за неравной оплаты труда мужчинам и женщинам.

В иске утверждается, что Disney дискриминирует трудящихся женщин, так как платит им за аналогичную работу меньше, чем их коллегам-мужчинам, сообщает New York Times.

С жалобой в суд обратились две сотрудницы компании, они требуют выплат заработной платы и компенсаций. Женщины также хотят, чтобы в компании были созданы определенные инструкции о равных выплатах мужчинам и женщинам.

Одна из обратившихся в суд – Ларонда Расмуссен – работает в Disney уже 11 лет. Ранее в 2017 году она обратилась в отдел кадров, отметив, что зарабатывает меньше, чем мужчины, выполняющие ту же или очень похожую работу, а после попросила провести проверку. В итоге тот факт, что мужчинам платят больше, подтвердился, однако связь оплаты труда с полом сотрудников в компании отрицали.

В этом вопросе ее поддержала Карен Мур, которая работает в Disney более 20 лет. Она рассказала, что хотела подать заявку на другую должность в Disney, но ей отказали, изменив описание вакансии, а после взяли на это место мужчину.

В компании заявили о бесполезности данного иска и намерении защищаться в суде.

Ранее в марте после внутреннего исследования в компании Google выяснилось, что там за аналогичную работу мужчины получали меньше женщин.