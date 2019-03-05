В Google выявлена дискриминация мужчин

После внутреннего исследования компания Google объявила, что среди ее сотрудников мужчины за аналогичную работу получали меньше денег, чем женщины.

Результаты исследования компания опубликовала в своем официальном блоге, передает «Интерфакс».

Сообщается, что по результатам проверки Google изменит оплату практически 11 тыс. сотрудников, выплатив им в сумме 9,7 млн долларов.

Ранее бывшие сотрудницы компании подали в суд коллективный иск с утверждениями о том, что при одинаковом образовании и опыте Google нанимал мужчин на более высокие должности и назначал им более высокие зарплаты.