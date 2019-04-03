Беглов распорядился использовать только искусственное покрытие на детских площадках Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил использовать при строительстве детских площадок только искусственное покрытие.

Беглов по поручению президента России Владимира Путина провел прием граждан в приемной главы государства в Северо-Западном федеральном округе, сообщается на сайте администрации города.

С просьбой провести освещение на детскую площадку по улице Тельмана, дом 40, обратилась жительница Невского района. Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук сообщил, что квартал, в котором расположена площадка, включен в план реконструкции освещения на 2021 год. Для оперативного решения проблемы площадка будет оборудована временными осветительными приборами до конца следующей недели. Александр Беглов распорядился проинспектировать все детские площадки, установить на них освещение и уложить искусственное покрытие.

Жительница Центрального района заявила о неработающем с декабря прошлого года лифте в доме на улице Конной. Временно исполняющий обязанности председателя жилищного комитета Василий Осипов сообщил, что лифт включен в программу капитального ремонта и будет полностью введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Жительница Фрунзенского района обратилась с просьбой оборудовать пандусом подъезд жилого дома по улице Димитрова, где она проживает вместе с сыном – инвалидом-колясочником. Александр Беглов дал поручение главе района Константину Серову обустроить пандус и взять под личный контроль реализацию программы «Доступная среда». Планируется, что пандус появится к концу мая.

Житель Петербурга обратился с просьбой привести в порядок братскую могилу моряков крейсера «Аврора» на мемориальном комплексе «Батарея А» в поселке Можайский. Глава Красносельского района Олег Фадеенко сообщил, что конкурсные процедуры на ремонт памятника уже проведены, финансирование предусмотрено. Работы будут завершены в 2020 году. Александр Беглов дал указание к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне привести в порядок не только братскую могилу, но и при необходимости весь мемориал.

Глава города распорядился к 1 сентября привести в порядок сквер в городе Колпино между улицами Веры Слуцкой, Павловской, Пролетарской и Братьев Радченко. На его плохое состояние пожаловалась жительница Колпино.

По указанию Беглова будут ускорены работы по установке светофора на перекрестке улицы Кржижановского и проспекта Солидарности. Житель Невского района в своем обращении подчеркнул, что этот нерегулируемый перекресток из-за отсутствия светофора представляет большую опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов.

С просьбой провести освещение в Пулковский парк, расположенный на пересечении Пулковского и Московского шоссе, обратилась жительница Московского района. Глава администрации района Владимир Ушаков сообщил, что проект освещения уже подготовлен и при выделении финансирования работы будут проведены в течение двух лет. Александр Беглов отметил, что деньги будут выделены: «Это дорого, но комфорт горожан для нас важнее».

Градоначальник поблагодарил пришедших на прием граждан за активную гражданскую позицию и стремление сделать город лучше. «Ваши обращения дают возможность вовремя принять необходимые меры», – заключил глава города.