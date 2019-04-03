Беглов распорядился использовать только искусственное покрытие на детских площадках Петербурга

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3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:13  |  vz.ru
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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
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Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
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            Беглов распорядился использовать только искусственное покрытие на детских площадках Петербурга

            3 апреля 2019, 17:13

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            Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил использовать при строительстве детских площадок только искусственное покрытие.

            Беглов по поручению президента России Владимира Путина провел прием граждан в приемной главы государства в Северо-Западном федеральном округе, сообщается на сайте администрации города.

            С просьбой провести освещение на детскую площадку по улице Тельмана, дом 40, обратилась жительница Невского района. Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук сообщил, что квартал, в котором расположена площадка, включен в план реконструкции освещения на 2021 год. Для оперативного решения проблемы площадка будет оборудована временными осветительными приборами до конца следующей недели. Александр Беглов распорядился проинспектировать все детские площадки, установить на них освещение и уложить искусственное покрытие.

            Жительница Центрального района заявила о неработающем с декабря прошлого года лифте в доме на улице Конной. Временно исполняющий обязанности председателя жилищного комитета Василий Осипов сообщил, что лифт включен в программу капитального ремонта и будет полностью введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

            Жительница Фрунзенского района обратилась с просьбой оборудовать пандусом подъезд жилого дома по улице Димитрова, где она проживает вместе с сыном – инвалидом-колясочником. Александр Беглов дал поручение главе района Константину Серову обустроить пандус и взять под личный контроль реализацию программы «Доступная среда». Планируется, что пандус появится к концу мая.

            Житель Петербурга обратился с просьбой привести в порядок братскую могилу моряков крейсера «Аврора» на мемориальном комплексе «Батарея А» в поселке Можайский. Глава Красносельского района Олег Фадеенко сообщил, что конкурсные процедуры на ремонт памятника уже проведены, финансирование предусмотрено. Работы будут завершены в 2020 году. Александр Беглов дал указание к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне привести в порядок не только братскую могилу, но и при необходимости весь мемориал.

            Глава города распорядился к 1 сентября привести в порядок сквер в городе Колпино между улицами Веры Слуцкой, Павловской, Пролетарской и Братьев Радченко. На его плохое состояние пожаловалась жительница Колпино.

            По указанию Беглова будут ускорены работы по установке светофора на перекрестке улицы Кржижановского и проспекта Солидарности. Житель Невского района в своем обращении подчеркнул, что этот нерегулируемый перекресток из-за отсутствия светофора представляет большую опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов.

            С просьбой провести освещение в Пулковский парк, расположенный на пересечении Пулковского и Московского шоссе, обратилась жительница Московского района. Глава администрации района Владимир Ушаков сообщил, что проект освещения уже подготовлен и при выделении финансирования работы будут проведены в течение двух лет. Александр Беглов отметил, что деньги будут выделены: «Это дорого, но комфорт горожан для нас важнее».

            Градоначальник поблагодарил пришедших на прием граждан за активную гражданскую позицию и стремление сделать город лучше. «Ваши обращения дают возможность вовремя принять необходимые меры», – заключил глава города.


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