Недельная инфляция в России впервые за долгое время оказалась нулевой

Согласно данным Росстата, недельная инфляция в России с 26 марта по 1 апреля оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%.

Потребительские цены с начала текущего года выросли на 1,8%, передает ТАСС.

На 1 апреля инфляция в годовом выражении сохранилась на уровне 5,2%.

Согласно официальному прогнозу российского правительства по инфляции, в 2019 году она составит 4,3%. Ранее Банк России сообщил, что снизил свой прогноз с 5-5,5% до 4,7-5,2% по состоянию на конец 2019 года. Он также добавил, что в первой половине 2020 года ожидается возвращение к 4%.