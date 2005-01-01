Власти Украины полностью запретили авиасообщение с Россией

Украинское правительство ввело запрет на совершение нерегулярных рейсов между Россией и Украиной за исключением полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

«Запрет (который действовал ранее) не распространялся на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, которые совершались воздушными судами, не зарегистрированными в РФ, что создавало угрозу национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку», – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Новым законопроектом он предложил «установить запрет на совершение нерегулярных рейсов, перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, полетов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций ООН, ОБСЕ и МККК», передает РИА «Новости».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «есть предложение поддержать предложение» Авакова. «Нет возражений? Спасибо, Арсен Борисович», – сказал Гройсман на заседании во время голосования за документ.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Впрочем, на Украине уже не раз говорили о необходимости прекратить транспортное сообщение с Россией.