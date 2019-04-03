Суд в США отклонил апелляцию россиянина Селезнева

Федеральный суд девятого округа в Сан-Франциско отклонил апелляцию осужденного за кибермошенничество россиянина Романа Селезнева, сообщил его адвокат Игорь Литвак.

Литвак отметил, что теперь Селезнев может рассчитывать либо на обращение в Верховный суд США, либо на помилование от американского президента.

Селезнев находится в тюрьме «Батнер», передает ТАСС.

Напомним, спецслужбы США задержали Селезнева в 2014 году в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В 2016 году его признали виновным в кибермошенничестве. В 2017 году Селезнева приговорили к 27 годам тюрьмы.