Белград заявил о двойных стандартах Запада в случае с российским газом

Запад применяет в отношении Белграда политику двойных стандартов, в том числе в вопросе поставок российского газа, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Отвечая на вопрос об отношении Запада к сотрудничеству Сербии с Россией и Китаем, министр отметил, что Белград устойчив к давлению. «Для нас это привычно, и к давлению мы устойчивы. У Запада найдутся возражения по любому поводу. Мы ввели безвизовый режим с Китаем – Запад против. Ввели его с Индией и Индонезией – Запад против. С Россией – опять против», – сказал он в комментарии RT.

Дачич добавил, что это же касается и «соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом», когда Запад «тоже недоволен».«Причем не устраивают его только ситуации, когда отношения налаживает Сербия. Когда с Китаем дружат Хорватия, Венгрия, Германия, Запад не возражает», – добавил он.

Такую позицию Дачич назвал двойными стандартами. «Это двойные стандарты, так же как и в случае с российским газом. Германии и североевропейским странам можно использовать газ, идущий по «Северному потоку», а вот сербам российский газ покупать не следует – он же негативно на них влияет! То есть на немцев и других не влияет! Двойные стандарты. Но мы с ними сталкиваемся постоянно», – добавил он.

В январе президент Сербии Александр Вучич заявил, что нет стран, которые могут конкурировать с Россией в поставках газа в Сербию. Он подчеркнул, что Сербия не намерена отказываться от российского газа в пользу более дорогого сжиженного ради Запада.

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