Сербия предложила критикам российского газа найти хоть одну альтернативу

Нет стран, которые могут конкурировать с Россией в поставках газа в Сербию, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он сообщил, что страны Запада постоянно требуют от Сербии заменить российские поставки на газ, поступающий через Трансадриатический газопровод и Трансанатолийский газопровод. При этом сам президент Азербайджана Ильхам Алиев признался Вучичу, что «в этих газопроводах не хватит газа».

«У меня нет идеологических проблем, дайте мне другой дешевый газ, но я его не вижу», – приводит слова Вучича ТАСС со ссылкой на RTV Pink.

Вучич подчеркнул, что «самый дешевый газ в настоящий момент у русских», а «когда русские проведут газопровод до Болгарии», Белград намерен «заплатить, чтобы провели его» и в Сербию.

Напомним, Вучич не первый раз заявляет, что Сербия не намерена отказываться от российского газа в пользу более дорогого сжиженного ради Запада.