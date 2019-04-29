Россиян заподозрили в создании нарколаборатории под Минском

Троих граждан России подозревают в организации под Минском подпольной нарколаборатории по производству психотропных веществ, сообщил государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий было изъято около 30 кг психотропов, промышленное лабораторное оборудование, а также 750 литров жидкого вещества, сообщается на сайте ГПК.

«В деревне Хатежино с поличным задержаны двое граждан Российской Федерации. Еще один их соотечественник и подельник задержан в одном из складских помещений вблизи населенного пункта Малиновка Минского района», – сказано в сообщении.

Как показала экспертиза, найденные образцы являются особо опасными психотропными веществами.

В отношении россиян полиция возбудила уголовные дела. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

В феврале 2018 года в России была разоблачена крупная группировка наркодилеров. Почти 350 килограммов «синтетики» изъяли правоохранители у крупной группировки наркодилеров, задержаны 27 человек.