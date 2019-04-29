Российским самбисткам пригрозили строгим наказанием за массовую драку

Инцидент с массовой дракой самбисток, произошедший во Владивостоке на международном турнире «Мемориал Потапова», не имеет оправданий; дисциплинарный комитет Международной федерации самбо проверит обстоятельства произошедшего, заявил президент FIAS Василий Шестаков.

«Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах. Любые разногласия и конфликты можно уладить путем диалога», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу федерации.

«Думаю, наказание для участников потасовки будет очень строгим», – добавил Шестаков.

Напомним, в субботу, 27 апреля, на международном турнире по самбо на острове Русский, в корпусе Дальневосточного федерального университета, после боя за «бронзу» среди женщин до 56 килограммов, в котором Юлия Литвинцева одержала победу над Ольгой Вициной, произошла массовая драка. Литвинцеву увезли в больницу с сотрясением головного мозга и открытым переломом носа.

Спортсменкам грозит дисквалификация.