В Ростовской области застрелили водителя фуры

В Ростовской области неизвестный застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон» в районе развязки перед поворотом на город Шахты, сообщили в главном управлении МВД по региону.

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что личность злоумышленника устанавливают.

В следственном управлении Следственного комитета России по региону добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В январе житель Чувашии застрелил водителя скорой, спутав его с любовником подруги.