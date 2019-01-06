Житель Чувашии застрелил водителя скорой, спутав его с любовником подруги

Житель поселка Первомайский Алатырского района Чувашии подозревается в убийстве водителя автомобиля скорой помощи, которого он по ошибке принял за любовника своей подруги, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

По информации на сайте ведомства, трагедия произошла вечером 4 января. Мужчина поссорился с сожительницей, приревновав ее к фельдшеру скорой помощи, и с заряженным ружьем – охотничьим ИЖ-27М 12-го калибра, зарегистрированным в установленном законом порядке на его имя, – направился к подстанции скорой помощи.

Постучав в запертую входную дверь, он стал дожидаться, когда фельдшер выйдет из здания. «Когда дверь открылась, он увидел перед собой силуэт мужчины и, решив, что это и есть тот, к кому он приревновал свою сожительницу, произвел в него с близкого расстояния один выстрел из указанного ружья», – сообщили в ведомстве.

В результате мужчина выстрелил в 57-летнего водителя автомобиля скорой помощи, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Сообщается, что мужчину помогли задержать односельчане. Они отобрали у него ружье и оставшиеся патроны, а затем обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нападения на медиков скорой помощи в последнее время случаются нередко. Так, в декабре в социальных сетях появилось видео того, как мужчина набросился на скорую, предположительно, будучи пьяным после корпоратива.