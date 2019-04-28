Израиль передал Дамаску двух освобожденных сирийцев

Представители Израиля передали в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев, они амнистированы после возвращения при содействии России с сирийской территории останков израильского танкиста Захарии Баумеля, сообщила армейская пресс-служба.

«Несколько минут назад двое сирийских заключенных были переданы «Красному кресту» через переход «Кунейтра» на Голанских высотах», – передает РИА «Новости» сообщение армии Израиля.

Один из переданных – этнический палестинец из лагеря беженцев Ярмук под Дамаском. Его осудили в Израиле за шпионаж и подготовку диверсий против военных на Голанах. Второй был осужден за контрабанду наркотиков.

Израиль называет их освобождение жестом доброй воли, а не условием передачи останков Баумеля.

Напомним, в начале апреля Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который 37 лет назад пропал без вести в бою у Султан-Якуба в Ливане.