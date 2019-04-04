Минобороны подтвердило передачу Израилю тела пропавшего без вести в 1982 году военного

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который 37 лет назад пропал без вести в бою у Султан-Якуба в Ливане, подтвердили в российском Министерстве обороны.

«Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле», – передает ТАСС слова представителя Минобороны.

Накануне власти Израиля сообщили, что останки израильского танкиста Захарии Баумеля возвращены в страну. По данным СМИ, операции содействовала российская сторона, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Москву, чтобы в том числе поблагодарить президента Владимира Путина за это. Сам Нетаньяху отказался комментировать участие России в операции.

Баумель пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан, долина Бекаа) 11 июня 1982 года. Его тело, как утверждалось, было найдено в сирийском лагере беженцев Ярмук.