Открытое горение на складе «Магнита» под Воронежем ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в распределительном центре «Магнита» в Воронежской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 08.00 мск открытое горение ликвидировано», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Позже стало известно, что в здании распределительного центра обрушилась крыша, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что огонь распространился на все здание распределительного центра розничной сети «Магнит» в селе Нечаевка, площадь возгорания достигла 42 тыс. квадратных метров. Никто не пострадал.