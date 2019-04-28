Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Венесуэла больше не входит в Организацию американских государств, сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

Арреаса пояснил, что страна «не принадлежит к ОАГ» с субботы.

«Мы выполнили все сроки и исполнили волю венесуэльского народа», – приводит его слова РИА «Новости».

Арреаса также прокомментировал санкции, которые были введены против него властями США. Он заявил, что у него нет других банковских счетов кроме того, на который ему переводят зарплату. Счет открыт в венесуэльском государственном банке.

Министр подчеркнул, что Венесуэлу не напугать санкциями, противники лишь дают Боливарианской Республике «больше сил, чтобы противостоять им в политической битве».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об освобождении страны от «министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права».

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В конце апреля 2017 года Венесуэла передала ОАГ письмо, в котором официально уведомила о своем выходе из организации.

Через два года Венесуэла потвердила намерение покинуть ОАГ, которая, как заявил МИД страны, стоит на коленях «перед имперскими интересами» Вашингтона.

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