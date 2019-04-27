Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Он также заявил, что пришельцы создали гибридные виды, сообщают «Вести» со ссылкой на британский таблоид Mirror.

Скрещивание с земными жителями нужно инопланетянам для решения глобальных проблем, в числе которых изменение климата на земле.

«Существует тесная взаимосвязь между изменением климата и похищениями инопланетян», – заявил педагог.

В книге преподавателя пришельцы разделены на несколько типов: маленьких, высоких и смелых, чешуйчатых со змеиными глазами и похожих на насекомых.