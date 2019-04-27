Названа вероятная причина победы дочери Алсу в конкурсе «Голос. Дети»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова могла стать победительницей в финале «Голос. Дети» из-за поддержки других эстрадных исполнителей, которые попросили проголосовать за нее, сообщают СМИ со ссылкой на источники на Первом канале.

Такая версия рассматривается начальством телеканала, утверждает собеседник радиостанции «Говорит Москва».

«В вечер пятницы фан-клубам артистов (Филиппа) Киркорова, (Светланы) Лободы, (Николая) Баскова были (отправлены) сообщения голосовать за нее», – привел предположение Первого канала источник.

Напомним, в социальных сетях разгорелся скандал после того, как победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Интернет-пользователи убеждены, что первое место досталось Микелле незаслуженно, а другие финалисты выступили лучше.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте». Алсу и ее дочь Микелла Абрамова на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.