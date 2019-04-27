Немецкий политик рассказала о связи «Северного потока –2» и будущего Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг подвергла критике слова кандидата на должность руководителя Еврокомиссии Манфреда Вебера о «Северном потоке – 2».

Швезиг заявила, что действия Вебера против «Северного потока – 2» безответственны с точки зрения энергетической политики, сообщило издание ZDF, передает РИА «Новости».

«К 2038 году мы хотим полностью отказаться от атомной энергии, бурого и каменного угля. Мы должны перейти на другие виды энергии, в первую очередь на экологически чистые источники энергии. В этом случае нам необходимо газовое обеспечение в качестве временного решения. Мы не должны здесь играть с будущим нашей страны», – сказала чиновница.

По ее словам, Вебер должен представлять интересы все Германии. Швезиг посчитала странным, что Вебер уведомил немецких граждан о том, что выступает против проекта через польскую газету. Она отметила, что «Северный поток – 2» граждане Германии поддерживают уже многие годы.

Напомним, Вебер, говоря о «Северном потоке –2», заявил, что «одна сторона не может в одиночку контролировать, какой газ поступает в Европу».

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