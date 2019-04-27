Кандидат на пост главы ЕК выдвинул требования к «Северному потоку – 2»

В отношении «Северного потока – 2» следует применить положения обновленной газовой директивы ЕС, заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер.

Он заявил, что «применил бы эти положения», если бы возглавлял ЕК, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

По словам Вебера, «одна сторона не может в одиночку контролировать, какой газ поступает в Европу». Он считает, что возможность использовать «Северный поток – 2» должна предоставляться в ходе конкурса.

Вебера удивило несогласие Социал-демократической партии Германии с тем, что «Северный поток – 2» якобы противоречит «общеевропейским интересам».

«Да, «Северный поток – 2» поддерживает Герхард Шредер. Бывший канцлер от социал-демократов в качестве главного лоббиста Газпрома – это на самом деле особый случай», – сказал Вебер.

Он призвал страны ЕС принимать по возможности общие решения по вопросам энергоснабжения Европы.

При этом Вебер считает, что улучшать отношения с Россией нужно, но «это сложно», так как Москва якобы проявляет «довольно агрессивные действия по отношению к Европейскому союзу».

«Первое, что я сказал бы Путину – это то, что мы формируем политику на основе принципов», – заявил Вебер.

Напомним, Вебер обещал заблокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2», если займет должность главы Еврокомиссии.

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