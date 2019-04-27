Филарет рассказал об извинениях Зеленского за шутку над томосом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес извинения за шутку над томосом об автокефалии украинской церкви, предоставленного Константинопольским патриархатом, об этом сообщил лидер украинских раскольников, «почетный патриарх» так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Филарет (Денисенко).

«Зеленский уже извинился за это, но это оскорбительно для церкви. Томос, который имеет для нас большое значение, называть его «термосом», – сказал он в интервью украинскому «Радио Свобода».

Филарет добавил, что «новая церковь» прощает избранного украинского президента и не обижается на эти слова.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Зеленский назвал томос «термосом» в одном из своих выступлений студии «Квартал 95». На шоумена обрушивался шквал критики, в том числе со стороны действующего президента страны Петра Порошенко.

Ранее в РПЦ отмечали, что Филарет «переобулся» после победы Зеленского.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД