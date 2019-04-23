Легойда посмеялся над «переобувшимся» после победы Зеленского Филаретом

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на комментарий «патриарха» так называемой УПЦ КП Филарета Денисенко, который поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах на Украине.

«Ловко пущено! Филарет Денисенко официально поздравил Зеленского с победой на президентских выборах», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он процитировал поздравление Филарета: «Консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека – станет первой Вашей задачей в должности. И церковь и я, как патриарх, готов помогать Вам в этом». Такое заявление «патриарха» было опубликовано накануне на сайте «Союза православных журналистов».

Легойда заметил, что Филарет всего несколько дней назад критиковал Зеленского.

«Это тот же Михаил Антонович, который всего четыре дня назад возмущался и критиковал Зеленского за сравнение томоса с термосом. Тот же Михаил Антонович, который в январе награждал Порошенко орденом апостола Андрея Первозванного. Как сейчас говорится, переобулся на ходу. Ну и неизменное «я, как патриарх», это, конечно, отдельная песня», – отметил Легойда.

В начале апреля штаб Зеленского высказал позицию относительно томоса, заявив, что будущий президент Украины «посягать» на «томос об автокефалии» не будет.

Отметим, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий также поздравил Зеленского и пообещал ему поддержку.