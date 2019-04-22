Митрополит Онуфрий пообещал Зеленскому поддержку со стороны УПЦ

Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы украинского государства по итогам второго тура, в котором он разгромно победил Петра Порошенко.

«От имени Украинской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Ваша уверенная победа на выборах стала свидетельством большого доверия к Вам со стороны украинского общества», – говорится в обращении Онуфрия, опубликованном на странице УПЦ в Facebook.

Онуфрий выразил надежду, что Зеленский станет гарантом соблюдения государственной властью конституции, определенного основным законом принципа невмешательства государства в дела церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий.

Он также заверил, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, способствующих «утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества».

Ранее в штабе Зеленского заявляли, что он считает Украину светским государством, но в случае избрания главой государства «посягать» на «томос об автокефалии» не будет.

Кроме того, Зеленского поздравил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Он отметил, что второй тур выборов президента прошел прозрачно и демократично без каких-либо нарушений.

«Я уважаю волю граждан и хочу поздравить Владимира Александровича с избранием должность президента, пожелать ему мудрости, твердости на том пути, которым идет украинское государство», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

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