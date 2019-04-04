Штаб Зеленского высказал свою позицию о томосе

Кандидат на пост президента Владимир Зеленский считает Украину светским государством, но в случае избрания главой государства «посягать» на «томос об автокефалии» он не будет, заявили в штабе кандидата.

«Мы стоим на позиции, что Украина является светским государством, однако для нашей государственности и идентичности получение томоса – самое важное. Поэтому это святые вещи, на которые, конечно же, никто посягать не будет, а будет поддерживать всеми способами. И Владимир Зеленский сделает все, чтобы защитить это мощное достижение», – заявила советница кандидата Ирина Венедиктова на пресс-конференции в четверг, сообщает РИА «Новости».

Она также отметила, что, если президентом станет Зеленский, Украина сохранит проевропейский курс. По результатам первого тура выборов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а Петр Порошенко – 15,95%.

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Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил Киеву томос об автокефалии «новой церкви», а в конце марта стало известно об открытии первого прихода ПЦУ за рубежом.

Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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