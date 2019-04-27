После перестрелки на Шри-Ланке нашли тела шести детей и девяти взрослых

В одном из домов на Шри-Ланке после перестрелки военных и террористов обнаружили тела как минимум 15 человек, в том числе шести детей, сообщили в вооруженных силах страны.

Reuters пишет, что в районе Ампара к югу от Коломбо произошла перестрелка между военными и боевиками террористической организации «Исламское государство*», передает ТАСС.

По информации Newsfirst, в доме, где нашли тела, произошел взрыв.

В здании обнаружены тела, предположительно, трех смертников, трех женщин, а также шести детей.

Во дворе дома найдены тела трех мужчин, которые, вероятно, произвели самоподрыв.

Силовики не пострадали.

Портал перед этим сообщал, что два военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека пострадали при обстреле в городе Калмунай.

Полиция и военные проводили рейды с целью найти мастерские по изготовлению поясов смертников.